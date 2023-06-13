İran ve Venezuela 25 anlaşmaya imza attı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Karakas'ta Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Reisi, başkent Karakas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’in bahçesinde resmi törenle karşılandı.

Başkanlık basın biriminden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye vurgu yapılarak, “Dostluk, dayanışma ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı stratejik ittifakları güçlendirmeyi amaçlayan diyalog, ortak kalkınmaya dayalı ve işbirliğini genişletmeye yönelik ortak çabaların parçasıdır” ifadesine yer verildi.

Baş başa ve heyetler arası toplantının ardından liderler, Miraflores Sarayı’nda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçti. “Venezuela-İran Yüksek Düzeyli Karma Komisyonu” kapsamında iki ülke arasındaki ticari hedef 10 milyar dolar olarak belirlendi.

REİSİ’YE ‘EL LIBERTADOR’ NİŞANI

Törende, iletişim ve teknoloji, tarım, ulaştırma, havacılık, denizcilik, enerji alanlarında olmak üzere birçok alanda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İmza töreninden sonra Maduro tarafından Reisi’ye Birinci Sınıf “El Libertador” nişanı hediye edildi. Reisi, konuşmasında Venezuela’da bulunmaktan ötürü memnuniyetini dile getirerek, “Zalim emperyalizme direnen Venezuela’nın dirayetli, asil ve değerli halkına saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bizler zor zamanların dostuyuz” ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da iki kültürün entegrasyonuna değinerek, İran ile 25 anlaşma imzalandığını ve halihazırda müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. Reisi’nin ziyaretini tarihi olarak nitelendiren Maduro, iki ülke arasındaki enerji, petrol, gaz, altın, teknoloji ve sağlık yatırımlarının arttırılması gerektiğini, bu ziyaretten maksimum fayda elde etmek istediklerini söyledi.

İran ile Venezuela’nın dayanışma, kardeşlik ve işbirliğine dayalı bir ilişki inşa ettiğini anlatan Maduro, “İki halk, iki devrim yapmak ve kardeş olmak için dünyaya gelmiş” ifadesini kullandı. Maduro, Türkiye ile Venezuela arasında günlük doğrudan uçuş yapıldığını hatırlatarak, aynısının gelecekte Venezuela ile İran arasında da olmasını arzu ettiklerini belirtti. (AA)

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