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İran’da 4 polis öldürüldü

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda dört polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İran’da 4 polis öldürüldü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Polisi Bilgi Merkezi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Haş-Taftan güzergahında devriye görevi yapan trafik polislerine ateş açıldığı belirtildi.

“Terör saldırısı” olarak nitelenen olayda dört polisin öldüğü ve ayrıntılı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi. Zahidan Savcılığından yapılan açıklamada da faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. (AA)

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