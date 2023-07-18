İran’da başörtüsü seferberliği

İran'da savcılar, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenleri uyarmakla görevlendirildi.

Sozcu.com.tr

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İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Stayişi, ülkede savcıların zorunlu başörtüsünü ihlal edenlerle mücadele etmek üzere görevlendirildiğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Stayişi düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bilgi verdi. Stayişi, “Yargı Erki Başkanı’nın talimatıyla, ülke genelindeki tüm savcılar, başörtüsü kuralını ihlal edenleri uyarmakla görevlendirilmişlerdir” dedi.

Başörtüsü konusunda ülkede kimsenin herhangi bir yasayı çiğnemeye hakkının bulunmadığını dile getiren Stayişi, “Bu yönüyle Yargı Erki, tüm yöneticilerin başörtüsü konusunda vatandaşları uyarmalarını resmi olarak kabul etmektedir” ifadelerini kullandı.

MAHSA AMİNİ’NİN ÖLÜMÜ HALKI SOKAĞA DÖKMÜŞTÜ

İran’da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı. Protestolar sırasında 1979’dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor. Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

Tepkiler üzerine polis, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulama başlatıldığını duyurdu. (AA)

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