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İran’da sahte alkol faciası: 10 ölü

İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde 95 kişinin sahte içkiden kaynaklanan alkol zehirlenmesiyle hastanelere kaldırıldığı, zehirlenen 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İran’da sahte alkol faciası: 10 ölü

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Elburz eyaletine bağlı Kerec şehrinde sahte alkol (metanol) tüketimi nedeniyle 95 kişi zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan 10 kişi yaşamını yitirdi.

Alkollü içki dağıtanların tespiti için soruşturma başlatıldığı belirtildi. (AA)

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