İran’dan Selman Rüşdi’nin saldırganına bir dönüm tarla hediye

İranlı bir dernek, ünlü yazar Selman Rüşdi’ye bıçakla saldıran Hadi Matar’a 1 dönüm tarla hediye edeceklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Kaleme aldığı “Şeytan Ayetleri” kitabı nedeniyle yıllardır ölüm tehditleri alan ünlü Hint asıllı İngiliz yazar Selman Rüşdi’ye bıçakla saldıran kişiye İran'dan ödül geldi.

New York'ta ağustosta katıldığı bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğrayan 75 yaşındaki Rüşdi, bir gözünü kaybetmiş ve bir elini kullanamaz hale gelmişti.

24 yaşındaki Lübnan asıllı saldırgan Hadi Matar, ifadesinde Rüşdi’nin “İslam’a saldırdığını” söylemişti. Suçlamaları reddeden Matar, İran devrimi lideri Ayetullah Humeyni tarafından Rüşdi hakkında çıkarılan ölüm fetvasından etkilendiğini de belirtmişti.

İmam Humeyni'nin Fetvalarını Uygulama Derneği isimli İranlı grup, Rüşdi'ye yönelik saldırıyı överek saldırgan Matar'a 1 dönüm arsa vereceğini duyurdu.

Derneğin başkanı Muhammed İsmail Zarey, “Rüşdi'nin bir gözünü kör edip ellerini çalışamaz duruma getirerek Müslümanları mutlu eden genç Amerikalının cesur eylemi için teşekkürlerimizi sunarız” dedi. Zarey, Rüşdi'nin artık “yaşayan bir ölü” olduğunu savunarak Matar'a 1 dönüm tarım alanı hediye etmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.

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