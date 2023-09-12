İşkence gördü, bir deri bir kemik kaldı… Vahşi cinayetin detayları ortaya çıkıyor

Dünya, İngiltere'de vahşice işlenen cinayeti konuşuyor. Mahkeme belgelerine göre; bir kadın üç sadist kişi tarafından işkence gördü, aç bırakıldı, dövülerek öldürüldü ve çürümeye terk edildi.

Sozcu.com.tr

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Shakira Spencer, adındaki 35 yaşındaki bir kadın köle muamelesi gördükten, ayakları haşlandıktan ve sadece paket ketçaplarla beslendikten sonra hayatını kaybetti. Devam eden davadaki iddialara göre; Spencer; eski komşusu 38 yaşındaki Ashana Studholme, sevgilisi Shaun Pendlebury (26) ve arkadaşları Lisa Richardson’ın (44) etkisinde kaldıktan sonra vahşice öldürüldü.

Shakira Spencer, aslında son derece güzel, sağlıklı ve mutlu bir kadınken; onu ölüme götüren işkencelerle bir deri bir kemik kalmıştı.

Cesedi, geçen eylül ayında komşularının Londra’nın batısındaki Ealing’deki dairesinden kurtçukların geldiğini görmesinin ardından bulundu. Ve şimdi Pendlebury, Richardson ve Studholme hem cinayetle hem de Spencer’ın yasal olarak gömülmesini engellemekle suçlanıyor.

AÇ BIRAKILDI, İŞKENCE GÖRDÜ

Pazartesi günü başlayan duruşmada Savcı Allison Hunter şunları söyledi: “Anlaşılmaz, zalimce, amaçları ne olursa olsun, bu üç sanık Shakira Spencer’a eziyet etti, işkence yaptı, aç bıraktı, yaktı ve sonunda da Shakira Spencer’ı öldüresiye dövdü.”

İddiaya göre; Spencer aynı zamanda, bu üç sanığın kontrolüne girmişti. Spencer’ın üstünde hakimiyet kuran Studholme ve Richardson ölümünden önce birkaç ay boyunca tanıdığı herkesten izole hale getirdi, fuhuş yaptırdı ve kendine olan saygısı ve mali durumunu da elinden aldı.

Vahşi cinayetin detaylarının ortaya çıktığı duruşmada Spencer’ın, sanıkların evlerini temizlemek için erken saatlerde uyandırıldığı ve ayak işlerini yaptığı belirtildi.

BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Savcı Hunter şunları söyledi: “2021’in başlarında Shakira Spencer, yaklaşık 74 kg ağırlığında sağlıklı biriydi. Temmuz 2022 itibarıyla Shakira Spencer bir deri bir kemik kalmıştı. Tepeden tırnağa yara bere içindeydi.”

Jüriye, Spencer’a yapılan tacizin geçen yıl 11 ve 12 Eylül civarında Studholme’un evinde neredeyse öldürünceye kadar dövülmesiyle zirveye çıktığı söylendi.

İddiaya göre, Honda Civic arabanın bagajına bindirildi ve dairesine götürülerek koridordaki bir dolaba kilitlendi.

Savcı Hunter sözlerine şu şekilde devam etti: “25 Eylül 2022 Pazar günü polis Shakira’nın adresine ancak komşular kapısının altından kurtçukların çıktığını görünce çağrıldı ve ardından gelen soruşturma sanıkların ne yaptığını ayrıntılı olarak ortaya çıkardı.”

Ayrıca Spencer’ın cesedinin çürümeye bırakıldığını, hatta çürümeyi geciktirmek için de cesedinin etrafına buz parçaları bırakıldığı belirtildi.

CESEDİ ÇÜRÜYÜNCE…

Sanıkların, cesedin çürüme durumu nedeniyle taşıma riskini göze alamadıkları için terk ettikleri ileri sürüldü. Bir patolog, Spencer’ın vücudunun kötü durumu nedeniyle tam olarak nasıl öldüğünü belirleyemedi.

Bir başka iddiaya göre de üç sanık, Spencer’ın evindeki izlerini temizlemek için sıkı bir temizlik de yaptılar.

Mahkemede ayrıca Richardson’un Shakira’yla alay eden ve onu taciz eden bir dizi mesaj gönderdiği de ortaya çıktı.

Jüri üyelerine yapılan otopsi incelemesinde kulağında ezici yaralanmalar, kafa derisinde kesikler ve ayaklarında yanıcı yaralar olduğu söylendi.

Pendlebury, Richardson ve Studholme, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederken dava hâlâ devam ediyor.

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