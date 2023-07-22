İspanya’da halk sandık başına gidiyor

İspanya'da gelecek 4 yıl ülkeyi yönetecek merkezi hükümetin belirlenmesi için yarın erken genel seçim yapılacak.

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Mecliste 350 milletvekili ve Senatoda 265 senatörden 208’inin belli olacağı seçimlerde 2,3 milyonu yurt dışında toplam 37,4 milyon kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

İspanya Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerden dolayı ülke genelinde 210 bin sandık kurulduğunu duyurdu.

İKİNCİ KEZ YAZ DÖNEMİNE DENK GELİYOR

Ülke demokrasi tarihinde ikinci kez yaz dönemine denk gelen seçimler, aşırı sıcaklar nedeniyle polemik konusu olurken, sandıkların kurulduğu birçok okulda sandık görevlilerinin bulunduğu masaların başına vantilatör ve çok sayıda su alındığı kaydedildi.

Yerel saatle 09.00 ile 20.00 (TSİ 10.00-21.00) arasında gerçekleşecek oy kullanma işlemi sırasında 90 binden fazla polis ve jandarma, güvenliği sağlamak için çalışacak.

Seçimlerin maliyetinin 220,87 milyon euro olacağı belirtildi.

YÜZDE 70 KATILIM BEKLENİYOR

İspanya’da son olarak Aralık 2019’da yapılan seçimlere katılım yüzde 75,75 olurken, yarınki seçimlerde de yüzde 70 civarında bir iştirak bekleniyor.

Aşırı sıcaklar ve yaz dönemi dolayısıyla yaklaşık 2,6 milyon İspanyol posta yoluyla oyunu kullanırken, rekor seviyeye ulaşan posta ile oy kullanma oranının son seçimlere göre iki kat fazla olması dikkati çekti.

İspanya’da Ocak 2020’den bu yana iktidarda olan ve ülke demokrasi tarihinde ilk koalisyon hükümeti olma özelliğine sahip, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partileri meclis azınlığıyla ülkeyi yönetiyor.

ANKETLER NE DİYOR?

Anketler, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) seçimlerden birinci parti olarak çıkacağı ancak meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği için aşırı sağcı Vox partisiyle koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacağını gösteriyor. Bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda diktatör Franco döneminden sonra İspanya’da ilk kez aşırı sağ bir parti iktidara gelecek.

PP’ye yaklaşık bir yıl önce başkan seçilen 62 yaşındaki Alberto Nunez Feijoo, seçimden birinci parti çıkmaları durumunda Vox ile işbirliği yapmamak için PSOE’den çekimser kalıp azınlık hükümetine destek vermesini istedi.

Feijoo, PSOE’den ret cevabı almasından ötürü gerekli olması halinde Vox ile koalisyon hükümeti kurulması için kapıyı aralık bıraktı.

PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, 28 Mayıs’ta yapılan yerel seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından daha fazla oy kaybına uğramamak ve sol seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek için normal şartlarda aralıkta olması gereken genel seçimleri erkene almıştı.

İspanya’daki seçim geleneklerine göre saat 20.00’de sandıkların kapanmasıyla sandık başı anket sonuçlarının televizyonlarda yayınlanması, 21.00’den itibaren de İçişleri Bakanlığınca resmi sonuçların açıklanmaya başlaması öngörülüyor. (AA)

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