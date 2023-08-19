İspanya’nın Veliaht Prensesi Leonor askeri eğitime başladı

İspanya Kralı 6. Felipe’nin 17 yaşındaki kızı Prenses Leonor, kraliyet geleneği kapsamında askeri okulda üç yıl eğitim görecek. Ailesiyle beraber orduya kayıt yaptıran Prenses’in üniformalı fotoğrafları İspanya basınında büyük ses getirdi.

Sozcu.com.tr

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İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia’nın 17 yaşındaki kızı Prenses Leonor askeri eğitime başladı.

Genç Prenses’in askeri okuldaki ilk eğitim gününde çekilen üniformalı fotoğrafları İspanya basınında yayınlandı. İspanya tahtının varisi olan Leonor, kraliyet geleneği kapsamında askeri okulda üç yıl eğitim görecek.

Zaragoza Askeri Akademisi’ndeki ilk eğitim gününde görüntülenen Prenses Leonor’un kamuflaj kıyafetiyle ders dinlediği anlar ülkede gündem oldu. Genelde şık kıyafetleriyle annesi Kraliçe Letizia’nın izinden giden Prenses’in bu farklı görüntüsü İspanya basınında büyük ses getirdi.

Prenses Leonor, perşembe günü ailesiyle beraber Zaragoza’daki karargaha gelerek orduya kayıt yaptırdı ve askeri hayata hazırlık amaçlı oryantasyon programına katıldı. Bu arada Kral Felipe’nin de ordu üniforması giymesi dikkat çekti.

Geleceğin İspanya Kraliçesi, basına yaptığı açıklamalarda heyecanlı ve gergin olduğunu ifade ederek “İspanya’da ordumuza verilen değeri bildiğim için çok heyecanlıyım. Bu hayatımda çok önemli bir an” dedi.

İlk eğitimin ardından Prenses’in ordu kuralları gereği saçlarının kesileceği ve askeri ekipmanla çalışmaya başlayacağı belirtildi. İspanya ordusundaki askeri eğitimde asker adaylarına çok katı kurallar uygulanıyor.

Kral 6. Felipe ve babası Kral Juan Carlos da kraliyet kuralları gereği askeri eğitim almıştı. Prenses Leonor’un ilk eğitim süreci sonrası donanma okuluna gitmesi bekleniyor.

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