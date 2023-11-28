İsrail: 7 Ekim’de başarısız olduk

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda başarısız olduğunu söyledi. Hamas ve İsrail ordusu da, Gazze'deki çatışmalarla ilgili verilen geçici "insani arayı" karşılıklı ihlal etmekle suçladı.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in kuzeyinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara hazır olduğunu söyleyen Halevi, çatışmalara verilen “insani ara”yı hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla kullandıklarını dile getirdi. Halevi, İsrail ordusunun Gazze’deki esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya kadar durmayacağını aktardı.

Ordunun, Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’deki saldırısına ilişkin planları hakkında istihbarat sahibi olduğuna ancak üst düzey subayların astlarının uyarılarını büyük ölçüde görmezden geldiğine ilişkin bazı haberlere ilişkin Halevi, Gazze’ye yönelik saldırılardan sonra her şeyin soruşturulacağını ifade etti.

Askeri İstihbarat Müdürlüğü dahil olmak üzere İsrail ordusunun 7 Ekim’de başarısız olduğu mesajını yineleyen Halevi, buna ilişkin ciddi soruşturmalar olacağını ancak şu an için Gazze’ye yönelik saldırılara odaklanmaları gerektiğini savundu.

İSRAİL VE HAMAS, ATEŞKES KONUSUNDA BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında varılan çatışmalara “insani ara” mutabakatında çizilen hatları İsrail’in ihlal etmesi nedeniyle Kassam savaşçılarıyla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Durumu kontrol altına aldıklarını aktaran Kassam Tugayları, “İsrail bağlı kalırsa kendilerinin de geçici ateşkese bağlı olduklarını” vurgulayarak arabuluculara İsrail’in “insani aranın tüm maddelerine karada ve havada uymasını sağlamaları” çağrısı yaptı.

İSRAİL ASKERLERİNİN YANINDA EYP PATLADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze’nin kuzeyindeki iki ayrı noktadaki İsrail askerlerinin yakınında üç el yapımı patlayıcı (EYP) patlatılarak “insani aranın” ihlal edildiği ileri sürüldü.

Bir noktada Gazze’deki silahlı unsurların İsrail askerlerine ateş açtığı, askerlerin buna karşılık verdiği, bazı askerlerin hafif yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, iki noktada da birliklerinin taraflar arasında varılan “insani ara” mutabakatına bağlı şekilde konuşlandığını savundu.

ESİR ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki “insani ara” uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi’nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda dün “insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Çatışmalara verilen “insani aranın” uzatıldığı iki gün boyunca, her gün için Gazze Şeridinden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 30 Filistinli kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması konusunda taraflar anlaşmıştı. (AA)

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