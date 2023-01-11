İsrail basınındaki Türkiye iddiasına Hamas’tan açıklama geldi

İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alan Türkiye’nin Hamas üyelerinin ülkedeki faaliyetlerini kısıtladığı iddiası Orta Doğu basınında gündem oldu. Hamas’tan iddiaya yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail'le ilişkileri normalleştiren Türkiye'nin Filistinli Hamas örgütü üzerindeki baskıyı artırdığı iddiaları tartışma yarattı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail'le karşılıklı büyükelçilerin atanmasının ardından Türk istihbaratının Türkiye'deki Hamas yetkilileri ve üyeleri üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı. Haberde, İsrail'in Hamas ofisini kapatma ve örgüt üyelerini ülkeden çıkarma talebine tam olarak yanıt vermeyen Türkiye'nin, Hamas'ın ülkedeki faaliyetlerini büyük ölçüde kısıtladığı iddia edildi.

İsrail'in yeni atanan Ankara Büyükelçisi Irit Lillian da daha önce Türkiye'deki Hamas ofisinin kapanmasını beklediklerini söylemişti. Bazı İsrail gazeteleri ise Türkiye'nin son aylarda çok sayıda Hamas üyesini sınır dışı ettiği iddiasını gündeme getirmişti.

Bu iddialarla ilgili Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Örgütün sözcülerinden Hazım Kasım, Türkiye'nin Hamas'ın faaliyetlerini kısıtladığı iddiasını reddetti.

Kasım yaptığı açıklamada, Hamas'ın Türkiye'yle ilişkilerinde herhangi bir değişim olmadığını, örgütün tüm Arap ve Müslüman ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı amaçladığını belirterek Haaretz'in iddiasını “Hamas'ı yıpratmaya yönelik yalan haber” diye niteledi.

İlginizi Çekebilir İsrailli bakandan Erdoğan'a İran ve Hamas talebi