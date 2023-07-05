İsrail birlikleri Cenin’den çekildi, gerilim sürüyor

İsrail ordusu 2 gün kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilirken bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi. Çekilmeye rağmen gerilim sürerken Gazze'den İsrail topraklarına roketler fırlatıldı, İsrail Gazze'yi vurdu.

Sozcu.com.tr

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İsrail ordusu, 48 saat kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı'ndan dün gece çekildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladığı belirtildi. İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun da kamptan ayrıldığı görüldü.

Çok sayıda Filistinlinin saldırılar nedeniyle kaçtığı kampta yaşanan büyük yıkım uluslararası basının görüntülerine yansıdı.

İsrail ordusunun pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek bölgeyi kuşatma altına almasına dünyadan tepki yağmıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4'ü çocuk en az 12 Filistinli öldürüldü, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı.

1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Bu arada İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı'nda bir İsrail askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İsrail askerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda yürütülen kuşatmanın sonlandırıldığı sıralarda vurularak yaralandığı belirtildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı askerin, İsrail’de kaldırıldığı hastanede öldüğü aktarılan açıklamada, olayın nasıl meydana geldiği ve askerin Filistinlilerin açtığı ateşle mi yoksa “dost ateşiyle” mi vurulduğu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

GAZZE’YE HAVA SALDIRISI

Gazze’den İsrail’e 5 roket atıldığı bildirilirken İsrail ölen ve yaralanan olmadığını duyurdu.

Roket saldırıları sonrasında İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.

İSRAİLLİLER DE PROTESTO EDİYOR

İsrail’in son 20 yılda Cenin’e düzenlediği en kanlı baskın, Hayfa ve Tel Aviv şehirlerinde protesto edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde İsrail güçlerinin Cenin’deki saldırılarına karşı “İşgal Karşıtı Blok” adlı sol görüşlü bir grup tarafından gösteri düzenledi. Protestocular Filistin bayrağı açarak, İsrail’in Batı Şeria’daki işgaline ve ihlallerine karşı sloganlar attı. Gösteride 11 kişi gözaltına alındığı.

Tel Aviv’de de Cenin’deki saldırılar protesto edilirken, gösteri karşıtları protestoculara yumurta atarak sözlü sataşmada bulundu. (AJANSLAR)

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