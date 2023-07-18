İsrail çalkalandı! Üst düzey askerler görevi bıraktı

İsrail Hava Kuvvetleri harekat karargahında görevli, aralarında general, tümgeneral, albay rütbesinde isimlerin de yer aldığı 161 yedek asker hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ordudan ayrıldıklarını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail’de yedek askerler yaptıkları yazılı açıklamada, kendilerini İsrail ordusu hava kuvvetleri harekat karargahında görevli “insansız hava aracı operatörleri, teknik operatör, hava ekipleri ve diğer birimlerde çalışan” yedek askerler olarak tanıttı.

İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesiyle ülkenin “demokrasiden bir diktatörlüğe dönüşeceğini” savunan askerler ordu hizmetini bıraktıklarını açıkladı.

İsimlerin ve rütbelerin yer verildiği açıklamada, general, tümgeneral, albay, yüzbaşı seviyesinde yedek askerlerin yer alması dikkati çekti.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon, tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme’nin hükümet üzerindeki denetimini azaltacak yasa tasarısını Meclis Genel Kurulu’na getirmeye hazırlanırken ülke genelinde gün boyu protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri devam etti.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin’in 5 Ocak’ta duyurduğu “yargı reformu”, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart’ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.

İktidar, Yüksek Mahkeme’nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak “akla yatkınlık” diye isimlendirilen yasa tasarısını Mecliste birinci oylamada 10 Temmuz’da kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Mecliste yapılacak üç oylamadan da geçmesi gerekiyor.

İsrail medyasına göre, Yüksek Mahkeme’nin hükümetin aldığı kararları “kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu” gibi gerekçelerle “mantık dışı olduğunu” belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören “akla yatkınlık” yasa tasarısı, ikinci oylama için bu hafta Meclise getirilecek.

Hükümet karşıtı protesto hareketi, iktidarın bu adımına karşı 18 Temmuz Salı günü ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri yapılacağını duyurmuştu.

İsrail’de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, elit komando birliklerinin yer aldığı yüzlerce yedek asker de Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine devam etmesi durumunda görevlerini sürdürmeyeceklerini açıklamıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Biden: Yapacak çok şeyimiz var

İlginizi Çekebilir İsrail'de sivil itaatsizlik eylemleri başladı