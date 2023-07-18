İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Biden: Yapacak çok şeyimiz var

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kurulmasının 75. yıl dönümü nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkileri vurgulamak üzere ABD'de bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Beyaz Saray'da ağırladı.

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Geçen yıl iki kez bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugünkü görüşmeleri öncesi gazetecilerin karşısına çıktı. Biden, İsrail’in kurulmasının 75. yıl dönümüne işaret ederek bu ülkeye verdikleri desteği vurguladı ve ikili ilişkilerin sarsılmaz olduğunu ifade etti.

Birlikte Orta Doğu’ya daha çok istikrar getirmek için çalıştıklarını söyleyen Biden, “Daha yapacak çok şeyimiz var.” dedi.

Biden, Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki ilişkiler, İsrail-Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığının çözülmesi, Suudi Arabistan ile Umman’ın İsrail’e hava sahasını açması, İsrail-Filistin hattındaki siyasi görüşmeler gibi son dönemde yaşanan gelişmelerden bahsetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün yaptığı görüşmesine de atıfta bulunan Biden, İran’ın asla nükleer silah edinmemesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

“ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ”

Herzog da Biden’ın her zaman İsrail’e destek verdiğini kaydetti. İkili ilişkilerin son dönemde geliştiğini söyleyen Herzog, ülkesindeki yargı reformu tartışmalarına da değindi.

Herzog, ülkesinde hararetli bir tartışma yaşandığını ancak İsrail demokrasisinin güçlü ve dirençli olduğunu savundu.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Haim Herzog’un oğlu olan Isaac Herzog’un ağabeyi Michael Herzog da halihazırda İsrail’in Washington Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Herzog, yarın ABD Kongresinin ortak oturumunda milletvekillerine hitap edecek.

Biden, dün de 4 aylık bir aranın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüş, yasa dışı yerleşim birimlerinin artmaya devam etmesi ve İsrail’deki tartışmalı yargı reformu konusundaki endişelerini dile getirmişti.

NETANYAHU’DAN BIDEN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Biden’a işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerindeki inşaatların yıl sonuna kadar durdurulması yönünde söz vermediğini duyurdu.

Konuya yapılan dair yazılı açıklamada Netanyahu’nun böyle bir vaatte bulunmadığı vurgulanarak, “Haberlerin aksine yerleşim yerlerinde inşaatlar durmadı ve durmayacak.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in İbranice yayın yapan “Walla News” haber sitesi, Netanyahu’nun dün Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Yahudi yerleşim yerlerindeki inşaatın 2023’ün sonuna kadar durdurulması konusunda söz verdiğini iddia etmişti.

Netanyahu ile Biden, yaklaşık 4 ay aranın ardından telefonla görüşürken, yasa dışı yerleşim birimlerindeki artış ve İsrail’deki tartışmalı yargı reformu konuları ele alınmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı’nın 22 Haziran’da yaptığı açıklamaya göre, Netanyahu hükümeti bu tarih öncesindeki 7 ay içinde Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerine 13 bin konutun daha inşa edilmesine onay verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor. (AA)

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