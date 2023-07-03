İsrail-Filistin çatışmasını anlatan 10 film

İsrail-Filistin arasındaki gerginlik yine zirve yaptı. Birbirini tanımayan iki ülke arasındaki çatışmanın temeli 1897 yılına kadar gidiyor. İşte, yıllardır süren İsrail-Filistin çatışmasına ışık tutan 10 en iyi film...

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İsrail güçleri Batı Şeria’ya düzenlediği baskında 9 Filistinliyi öldürdü, 50 Filistinliyi yaraladı. Dünyadan tepki yağarken Filistinli gruplar, saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti.

İşte, yıllardır süren İsrail-Filistin çatışmasına ışık tutan filmler:

Jenin, Jenin (2002): Muhammed Bakri tarafından yönetilen belgesel film, İsrail ordusunun Nisan 2002’de Batı Şeria’daki Cenin mülteci kampını işgalini çevreleyen olayları anlatıyor.

Film, kampta yaşanan olaylara öznel bir bakış açısı sunarken, Filistinli sakinler ve görgü tanıklarıyla yapılan röportajlarda, yaşadıklarını anlatıyor ve işgalle ilgili kişisel hikayelerini paylaşıyor. Film, İsrail askeri operasyonunun yol açtığı yıkım ve tahribatı ve Filistinli sivillere karşı işlendiği iddia edilen insan hakları ihlallerini gözler önüne seriyor.

Belgesel, İsrail ordusu ve hükümetini savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle suçlayarak son derece eleştirel bir yaklaşım sergiliyor. Filistin halkının yaşadığı acı ve kayıpları gözler önüne seren belgesel, çatışmanın bireyler ve topluluklar üzerindeki duygusal ve psikolojik etkisini vurguluyor.

Paradise Now (2005): Film, Tel Aviv’deki bir saldırı için intihar bombacısı olarak görevlendirilen iki Filistinli çocukluk arkadaşı Said ve Khaled’in hikayesini anlatıyor. Film, göreve hazırlanırken yaşadıkları yolculuğu, iç mücadelelerini ve şüphelerini, kişisel yaşamlarının ve ilişkilerinin karmaşıklığını inceliyor.

Paradise Now, iki kahramanın karşılaştığı psikolojik ve ahlaki ikilemleri irdeleyerek, eylemlerini haklı çıkarmadan ya da yüceltmeden bakış açılarını ve motivasyonlarını ortaya koyuyor. Film, intihar saldırılarının ardındaki motivasyonlar ve İsrail-Filistin çatışmasının bireyler ve toplumlar üzerindeki etkileri hakkında düşündürücü sorular ortaya atıyor. Film, eleştirmenlerden tam not aldı ve 78. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday gösterildi.

Omar (2013): Yönetmen Hany Abu-Assad imzalı film, Batı Şeria’da yaşayan Filistinli genç fırıncı Ömer’in İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmaya dahil olmasını konu alıyor.

Omar, çocukluk arkadaşları Tarek ve Amjad ile birlikte İsrail güçlerine karşı direniş eylemleri gerçekleştirir. Ancak saldırılarından biri ters gidince ve bir İsrail askeri öldürülünce Omar tutuklanır ve İsrail istihbarat servisi için muhbir olarak çalışmaya zorlanır.

Omar, güvensizlik ve şüphenin hain ortamında gezinirken, ahlaki ikilemlerle yüzleşmek ve ilişkilerini ve kendi güvenliğini riske atan zor seçimler yapmak zorunda kalır. Aşk, güven ve özgürlüğün bedeli temalarını işleyen film, siyasi olarak yüklü ve değişken bir ortamda yaşayan bireylerin karşılaştığı zorlukları vurguluyor.

The Attack (2012): Yönetmenliğini Ziad Doueiri’nin yaptığı 2012 yapımı film, Yasmina Khadra’nın aynı adlı romanından uyarlanan bir Lübnan dramasıdır. Film, İsrail’in Tel Aviv kentinde yaşayan saygın bir Filistinli cerrah olan Amin Jaafari’nin öyküsünü anlatıyor. Amin başarılı bir kariyere ve karısı Sihem ile sevgi dolu bir ilişkiye sahiptir. Ancak Tel Aviv’de bir intihar saldırısı gerçekleştiğinde hayatları paramparça olur ve Amin saldırıdan karısının sorumlu olduğunu öğrenir.

Yıkılan ve inanamayan Amin, karısının eylemlerinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkar. Batı Şeria’ya giderek Sihem’in geçmişini araştırır ve onu böylesine korkunç bir şiddet eylemine karışmaya iten şeyin ne olabileceğini anlamaya çalışır. Amin’in arayışı onu kendi kimliği, inançları ve İsrail-Filistin çatışmasının karmaşık gerçekleriyle yüzleşmeye götürür.

Rock the Casbah (2012): 1980’lerin sonunda İsrail işgaline karşı Filistinlilerin ayaklandığı Birinci İntifada sırasında geçen film, Gazze Şeridi’nde görev yapan İsrailli bir asker ailesinin içindeki dinamikleri inceliyor.

Hikâye, aile reisinin ölümü ve üç yetişkin kızı, eşleri ve çocuklarının cenaze töreni için bir araya gelmesi etrafında dönüyor. Aile babalarının evinde yeniden bir araya gelirken, kişisel çatışmaları, kültürel farklılıkları ve İsrail-Filistin çatışmasının gerçekleriyle yüzleştikçe gerilimler ortaya çıkıyor.

Film, aile üyeleri arasındaki etkileşimleri ve Filistinli karakterlerle karşılaşmalarını tasvir ederek, devam eden çatışmadan kaynaklanan karmaşıklıkları, önyargıları ve yanlış anlamaları vurguluyor. Kimlik, aile ve siyasi çalkantıların kişisel ilişkiler üzerindeki etkisi gibi temaları irdeliyor.

Bethlehem (2013): Filmi, İsrailli bir gizli servis görevlisi ile Filistinli genç muhbiri arasındaki karmaşık ilişkiyi ele alan bir gerilim. Yuval Adler’in yönettiği film, hem İsrailliler hem de Filistinliler için sembolik bir öneme sahip olan Beytüllahim kentinde geçiyor.

Hikaye, İsrailli bir istihbarat subayı olan Razi’nin, aranan bir militanın küçük kardeşi olan Filistinli genç Sanfur’u muhbir olarak işe almasını anlatıyor. Razi, Sanfur’un yüksek rütbeli bir Filistinli militan olan kardeşini yakalamak için bilgi toplamaya çalışırken, sadakat, dostluk ve ihanet arasındaki çizgiler bulanıklaşır.

İsrail güvenlik aygıtı ile Filistin direnişi arasındaki karmaşık güç dinamiklerini derinlemesine inceleyen film, İsrail-Filistin çatışmasının insani maliyetine dair içgörüler sunuyor.

The Lemon Tree (2008): Eran Riklis tarafından yönetilen ve gerçek olaylardan esinlenen film, Salma Zidane adlı Filistinli bir kadının limon bahçesini korumak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Orta yaşlı bir dul olan Salma, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yaşamaktadır. Ailesi nesillerdir bir limon bahçesine sahiptir ve bu bahçe onun için büyük bir manevi değer taşımaktadır. Ancak İsrail Savunma Bakanı komşu eve taşındığında, güvenlik güçleri Salma’nın limon ağaçlarını potansiyel bir tehdit olarak algılar ve güvenliğini sağlamak için kaldırılmasını talep eder.

Atalarından kalan toprağı bırakmak istemeyen Salma, İsrail hükümetinin kararıyla mücadele etmesine yardımcı olması için Ziad Daud adında genç bir avukat tutar. Salma ve Ziad hukuk sisteminde yol alırken ve İsrail-Filistin çatışmasının siyasi karmaşıklıklarıyla yüzleşirken, ortak kararlılıkları ve dirençleri temelinde beklenmedik bir ittifak kurarlar.

The Wanted 18 (2014): Amer Shomali ve Paul Cowan imzalı film, 1980’lerin sonundaki Birinci İntifada sırasında Beit Sahour kasabasındaki bir grup Filistinlinin gerçek hikayesini anlatıyor.

Film, Beyt Sahur sakinlerinin İsrail işgaline karşı şiddet içermeyen bir direniş biçimi olarak küçük bir yerel süt endüstrisi kurmak için aldıkları sıra dışı girişime odaklanıyor. Bölge sakinleri 18 inek edinmeye ve İsrail kontrolünü ve boykotlarını atlayarak kendi sütlerini üretmeye karar verirler. Tabandan gelen bu çaba, kendi kendine yeterliliğin ve meydan okumanın bir sembolü haline gelir.

Ancak İsrail ordusu ve yetkilileri ineklerin varlığını güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak algılar ve operasyonu durdurmaya çalışır. İnekler İsrail güçleri tarafından “aranır” hale gelir ve bölge sakinleri ile ordu arasında bir kedi-fare kovalamacasına yol açar.

Five Broken Cameras (2011): 2011 yapımı film, amatör bir kameraman olan Filistinli çiftçi Emad Burnat’ın Batı Şeria’daki köyü Bil’in’deki şiddetsiz direniş hareketini belgelerken yaşadıklarını anlatıyor.

Filmin adı, Burnat’ın yıllar boyunca sahip olduğu ve her biri İsrail güçleriyle çatışmalar sırasında hasar gören ya da yok olan beş kameraya atıfta bulunuyor. Kameralar, Filistin toplumunun karşı karşıya kaldığı mücadele ve direnişin hem gerçek hem de metaforik bir temsili olarak işlev görüyor.

Film, Bil’in’in tarım arazileri üzerinde inşa edilen İsrail ayrım bariyerine karşı düzenlenen ve çoğu zaman köylüler ile İsrail askerleri arasında çatışmalara neden olan barışçıl protestoları birinci elden anlatıyor. Burnat’ın objektifinden izleyiciler, köylülerin direncine ve kararlılığına, mücadelelerine, can kayıplarına ve süregelen çatışmanın günlük yaşamları üzerindeki etkisine tanıklık ediyor.

The Gatekeepers (2012): Yönetmenliğini Dror Moreh’un yaptığı 2012 yapımı belgesel filmde, 1980’lerin sonundan 2010’ların başına kadar İsrail’in istihbarat teşkilatı Şin Bet’te görev yapmış altı eski başkanla yapılan röportajlar yer alıyor.

Belgesel, İsrail’in güvenliğini korumak ve terörle mücadele etmek için çalışan bu istihbarat yetkililerinin karşılaştıkları karmaşıklıkları ve ahlaki ikilemleri inceliyor. Onların birinci ağızdan anlattıkları ve düşünceleri aracılığıyla film, çatışmayı ele alırken alınan kararlara, stratejilere ve karşılaşılan zorluklara perde arkasından bir bakış sunuyor.

Belgesel, hedefli suikastların kullanımı, istihbarat toplama ve devam eden şiddet döngüsü de dahil olmak üzere çatışmanın çeşitli yönlerini araştırıyor. Belli politikaların etkinliği ve uzun vadeli sonuçları hakkında sorular soruyor ve İsrail güvenlik teşkilatı içindeki iç tartışmalar ve bölünmeler hakkında fikir veriyor.

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