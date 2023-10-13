İsrail-Filistin savaşında tansiyonu artıracak hamle… Savaş gemileri gönderiyorlar

Hamas'ın İsrail topraklarına düzenlediği saldırılar "bölgesel çapta büyük savaş" endişelerine yol açarken Batılı ülkelerden İsrail'e destek giderek büyüyor.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın İsrail baskını Orta Doğu’yu yeni bir savaşa sürüklerken ABD’nin ardından İngiltere de İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderme kararı aldı.

BBC’nin haberine göre İngiltere Başbakanlık Ofisi, “İsrail’i desteklemek” amacıyla Doğu Akdeniz’e gözetleme uçağı ve iki Kraliyet Donanması gemisi gönderileceğini açıkladı. Gözetleme uçağının “silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek” amacıyla cuma günü devriye görevine başlayacağı bildirildi.

Gözetim uçağının yanında helikopterler, P8 deniz karakol uçağı ve bir denizci birliği de bölgeye gönderilecek. Başbakanlık Ofisi, İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin “İsrail’e ve bölgedeki müttefiklere fiili destek sağlamak, caydırıcılık ve güvence sunmak” için bölgede olacağını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, askeri desteğin bölgede tansiyonun “daha fazla tırmanmasını önleyeceğini” savundu. Sunak ayrıca İsrail, Kıbrıs ve bölge genelindeki askeri ekiplerin acil durum planlamasını desteklemek üzere hazırlanmasını istedi.

ERDOĞAN, ABD’YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hamas’ın 7 Ekim’deki kanlı baskını sonrası ABD, hemen bölgeye dev uçak gemisini göndermişti. USS Gerald R. Ford uçak gemisi filosunun yanı sıra ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın talimatıyla bir füze kruvazörü ve dört füze imha gemisi de bölgeye hareket etmiş, ABD savaş uçakları da göndereceğini duyurmuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki ablukaya karşı çıkarak “Şimdi ne diyorlar ABD uçak gemisi gönderiyor. E Bay Amerika. Amerika nere? İsrail Filistin nere.. Ne işin var senin orada! Amerika gibi bir ülkeye barışa tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?” ifadelerini kullanmıştı.

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