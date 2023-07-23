İsrail Genelkurmay Başkanı yedek askeri orduya çağırdı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere yazdığı mektupta, "Güçlü ve bütün bir ordumuz olmadan bu bölgede var olamayız." uyarısı yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ordu sözcülüğü, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı alanlara yönelik açık mektubunu paylaştı.

Mektubunda, İsrail toplumundaki tartışmanın hararetinin orduya sıçradığını ve “askeriyedeki uyuma etki ettiğini” aktaran Halevi, bu durumun “tehlikeli çatlaklara yol açabileceğini” belirtti.

Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için görevi bıraktığını ve eğitimlere katılmayacaklarını açıklayan yedek askerlerden orduya dönmelerimi isteyen Halevi, “Eğer güçlü ve bütün bir ordumuz olmazsa, eğer en iyi seçenek orduda hizmet etmemekse, bu bölgede bir ülke olarak var olamayız.” ifadelerini kullandı.

Durumu düzeltmek için geç olmadığını kaydeden İsrail Genelkurmay Başkanı, “orduda iç ve dış uyum olmaksızın devam edemeyeceklerini, bunun sorumluluğunun da ordu komuta kademesine düştüğünü” ifade etti.

İsrail’de 10 bin gönüllü yedek askerin daha Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı ordudaki görevlerini bırakacağı açıklanmıştı.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin’in, 5 Ocak’ta duyurduğu “yargı reformu”, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart’ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz’da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin “yargı reformuna” karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail basınında, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığı belirtilmişti.

İsrail’de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Netanyahu'ya kalp pili takıldı

İlginizi Çekebilir Netanyahu zorda! 10 bin asker görevi bırakıyor

İlginizi Çekebilir İsrail'de 1041 yedek asker görevi bıraktı

İlginizi Çekebilir İsrail polisinden hükümet karşıtı protestolara sert müdahale