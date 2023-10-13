İsrail iddia etmişti: Hamas’ın öldürdüğü bebeğin fotoğrafı paylaşıldı

Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı savaşta ölü sayısı her geçen artarken, İsrail'in "Hamas bebeklerin kafasını kesti, yakarak öldürdü" iddiası ile ilgili kan donduran bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın, 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı kapsamlı saldırı sonrasında İsrail’in de misilleme yaparak karşılık vermesiyle ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyor…

Savaş devam ederken, İsrailli yetkililerin “Hamas bebekleri öldürdü. Boyunlarını kesip, yaktı” iddiaları da tartışma yaratmaya devam ediyor. Önceki gün ABD Başkanı Joe Biden da bu fotoğrafları ve kanıtları gördüğünü söylemiş fakat Beyaz Saray daha sonra bu açıklamayı yalanlayarak Biden’ın fotoğrafları görmediğini duyurmuştu.

Sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda büyük tartışma konusu olan “bebek katliamı” ile ilgili olarak İsrail hükümetinden kan donduran bir paylaşım geldi… İsrailli yetkililer sosyal medyada “Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilen” bir bebeğin fotoğrafını paylaştı.

KANLAR BELLİ OLUYOR

Fotoğrafta bebeğin yüzü sansürlenirken, sözcü.com.tr de okurlar için bebeğin vücudunun yaralı bölgelerini bulanıklaştırdı.

Bebeğin üzerinde kan lekeleri olduğu görülürken, boynunda da kan olduğu anlaşılıyor. İsrailli yetkililerin de fotoğrafta yer aldığı belirtiliyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğrafta, “Bu paylaşmak zorunda kaldığımı en zor fotoğraf. Bunu yazarken ellerimiz titriyor. Bunu paylaşıp paylaşmama konusunda kararsız kaldık fakat hepinize ihtiyacımız var ve hepiniz bunu bilmelisiniz. Bu oldu” denildi.

NETANYAHU DA PAYLAŞTI

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da benzer fotoğraflar paylaştı. Çocukların cesetlerini paylaşan Netanyahu, “Bunlar Hamas canavarları tarafından öldürülmüş ve yakılmış bebek cesetleri. Hamas insanlık dışıdır. Hamas IŞİD’dir” dedi.

Öte yandan bu fotoğrafların, dün destek için İsrail’e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a da gösterildiği kaydedildi.

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