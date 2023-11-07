İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar
İsrail ile çatışan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roketler fırlattı. İsrail de saldırılara topçu atışlarıyla karşılık verdi.
Lübnan’da Hizbullah, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri ve civarına en az 8 roket fırlattı. Roketlerin bazısı İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada vuruldu.
Tel Aviv, Hizbullah’ın saldırısına ağır topçu atışlarıyla karşılık verdi.
İsrail’in saldırısı, Lübnan’ın güneyinde sınırda bulunan Mercayun ilçesinin Ahmediye beldesinde meydana geldi.
SİRENLER ÇALDI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan 20 roket nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, İsrail güçlerinin roketlerin atıldığı yerlere topçu atışı düzenlediği kaydedildi.
‘YENİ CEPHE’ ENDİŞESİ
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar bir ayı geride bırakırken bölgede savaşın yeni bir cepheye sıçramasından endişe ediliyor.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)