İsrail, Lübnan’ı vurdu
İsrai’in Lübnan’daki sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivilin öldüğü belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.
İsrail'e ait bir İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında bir araca saldırı düzenlediği ifade edildi.
Saldırıda araçta bulunan en büyüğü 14 yaşında 3 kardeşin ve büyükannelerinin öldüğü kaydedildi.
Çocukların annesinin de saldırıda ağır yaralandığı aktarıldı. (AA)