İsrail’de 1041 yedek asker görevi bıraktı

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını son onay için Meclise götürmeye hazırlanırken, İsrail ordusunda yargı düzenlemesini protesto için görevi bırakan gönüllü askerlere aralarında savaş pilotlarının da bulunduğu yüzlercesi katıldı.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre, hava kuvvetlerine bağlı 1041 yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto için gönüllü hizmeti bıraktıklarını duyurdu.

Hava kuvvetleri personelinin “aralarında yürüttükleri uzun müzakerenin ardından kararlarını bağlı oldukları filolarına bildirdiği” belirtildi.

İsrail’in Kanal12 televizyonu, görevi bıraktığını açıklayan 1041 hava kuvvetleri personelinden 500 kadarının gönüllü yedek asker savaş pilotu olduğunu aktardı.

Hava kuvvetlerinin filo komutanlarının savaş pilotlarıyla görüştüğü, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in pilotlara karşı söylemi nedeniyle “pilotlarda hükümete karşı güven krizinin arttığı” kaydedildi.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN “BİR GRUP AZINLIK” AÇIKLAMASI

Ben-Gvir, savaş pilotlarının karadaki birliklere “yargı düzenlemesini destekliyor musun?” diye sorduğu ve aldığı yanıt karşısında hava desteği vermediği kurgulanmış bir video paylaşmıştı.

Gelen eleştirilerin ardından Ben-Gvir, videoyu kaldırmayı reddetmiş, “ordu içindeki bir azınlığın görevi reddettiğini, diğerlerini de buna teşvik ederek İsrail vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığını” ifade etmişti.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, yaptığı açıklamada, “orduya yönelik sert eleştirilerin askeri kademelerin ahengini bozduğunu” belirtmişti. İsrail hava kuvvetlerinin sisteminin “düzenli biçimde çalıştığına ve İsrail için bir hava şemsiyesi sağladığına” işaret eden Bar, “sistemin bozulması halinde zararı gidermenin yıllar alacağını” kaydetmişti.

TARTIŞMA ORDUYA YAYILDI

İsrail’de kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler, gönüllülük esasına göre uzmanlıklarına göre her yıl düzenli şekilde askeri talime çağrılıyor. Ancak savaş pilotları ve diğer elit birlikler yıl içinde daha sık eğitim ve operasyona katılıyor.

Daha önce de hükümetin “yargı reformuna” karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin’in, 5 Ocak’ta duyurduğu “yargı reformu”, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart’ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

İktidar koalisyonu Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını 2. ve 3. oylama için pazar günü Meclise sunmayı planlıyor. (AA)

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