İsrail’den Gazze sınırında kara operasyonu hazırlığı

Gazze'ye kara operasyonu hazırlığı yapan İsrail ordusu, sınıra yakın Sderot kentine tank ve zırhlı araç yığıyor.

Sozcu.com.tr

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Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 8 gündür saldırılarına devam eden İsrail ordusunun kara operasyonu düzenleyeceği endişesi büyüyor.

İsrail, uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri için 10.00-16.00 arasında süre tanıdı. 2 milyonu aşkın kişi Gazze’de sıkışıp kalırken İsrail’in kara operasyonunun büyük bir faciaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

(Anadolu Ajansı)Dün Gazze’ye karadan girerek Hamas’la bağlantılı bazı yerleri nokta atışıyla vuran İsrail ordusu, sınıra yakın Sderot kentine tank ve zırhlı araç sevkiyatını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu arada İsrail, Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kapısından geçişlerin de İsrail’le koordinasyon içinde süreceğini duyurdu.

7 Ekim’de abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına düzenlenen saldırıları yönettiği belirtilen Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Ali el-Kadi’nin İsrail saldırılarında öldürüldüğü açıklandı.

Bu arada Gazze’den İsrail topraklarına roket ve toğ atışları da sürüyor. Gazze Şeridi çevresindeki Nirim Yahudi yerleşim bölgesine havan topu düşmesi sonucu 4 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 8. güne giren savaşta Gazze'de ölü sayısının en az 2215 olduğunu, 8714 kişinin de yaralandığını duyurdu. (AJANSLAR)

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