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İsrail’den Gazze’ye korkunç saldırı: 20 ölü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

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İsrail’den Gazze’ye korkunç saldırı: 20 ölü

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi’nin kuzeyine düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugünkü İsrail saldırısında önce 2, daha sonra 3 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail’in dünden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20’ye, yaralı sayısının da 48’e yükseldiği kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İsrail’in dün Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 22 Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi’nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze’de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu. Bunun üzerine Gazze’den de İsrail tarafına bir dizi roket fırlatılmıştı. (AA)

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