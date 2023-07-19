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İsrail’den Şam’a hava saldırısı

İsrail'in, Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Sozcu.com.tr
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İsrail’den Şam’a hava saldırısı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 00.25’te Şam’ın çevresindeki bazı askeri noktaların, Golan Tepeleri’nden İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerine karşı koyarak çoğunu düşürdü. İki asker hafif yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Şam’ın çevresinde Suriye ordusu ve İran destekli grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)

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