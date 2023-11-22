İsrail’den Şam’a hava saldırısı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı yeni hava saldırısıyla vurdu.
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’daki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
Suriye haber ajansı SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 15.10’da Şam’ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail’in hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri yönünden fırlatılan 2 füzeden birini düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AJANSLAR)