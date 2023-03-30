İsrail’den Şam’a hava saldırısı
Suriye hükümeti, İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Suriye hükümeti, İsrail’in başkent Şam’da bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ülkenin resmi haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, saat 01.20’de Şam kent merkezinin çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığını belirtti.
Saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı kaydedilen haberde, “Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü ve hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde, Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları’na yakın grupların ve Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye hükümetine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)