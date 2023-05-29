İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
Suriye medyası, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberinde, dün gece Şam çevresindeki bazı noktaların İsrail güçleri tarafından hedef alındığı aktarıldı. Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerinden bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi” denildi.
İsrail, ülkede savaşın başladığı 2011’den beri Suriye’de İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara zaman zaman saldırılar düzenliyor.