İsrail’in Cenin saldırısında ölenlerin sayısı yükseldi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin’de başından vurduğu bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin 2 gündür havadan ve karadan devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 11'e yükselirken, 20'si ağır yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, daha önce ölenlerin sayısını 10 olarak açıklamıştı.

NETANYAHU, CENİN YAKININDAKİ ASKERİ ÜSSE GİTTİ

Öte yandan İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Cenin yakınlarındaki bir askeri üsse giderek, askeri yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Askeri yetkililerin Netanyahu’yu, “Cenin’deki durum, ordunun faaliyetleri ve ilerideki birliklerin takviyesine ilişkin” bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsrail Başbakanı, “Terörün kökünü kazıyana kadar operasyon ne kadar sürmesi gerekiyorsa oraya kadar devam edecek. Cenin’in bir terör sığınağı olmasına müsaade etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı. Netanyahu’nun Cenin üzerinde helikopterle uçtuğu fotoğraflar da paylaşıldı.

FİLİSTİN BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Cenin’deki Filistinlilere yönelik dünden bu yana süren saldırılarına tepki gösterdi.

Iştiyye, “İsrail’in kendini savunma hakkı var, diyenlere şunu söylüyoruz: İsrail ordusu, mülteci kampını işgal eden, masum insanları alıkoyarak öldüren bir işgal ordusudur ve Filistin toprakları işgal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria’daki saldırılarına işaret eden Iştiyye, “Filistinlilerin kendilerini savunma hakkı var.” ifadeleriyle Filistinlilere destek verdi.

ARAP BİRLİĞİ’NDEN İSRAİL’E ÇAĞRI

Arap Birliği Konseyi, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentindeki saldırılarını görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’deki genel merkezde daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı.

Toplantının sonuç bildirisinde Arap ülkelerinin acilen harekete geçerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, üyeleri ve diğer uluslararası taraflarla konuyla ilgili temaslarda bulunulması ve üst düzey ortak mesajlar verilmesi talep edildi.

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve bu konuda alınan uluslararası kararların uygulanması istenen bildiride, BM’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması hususunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememesi durumunda BM Genel Kurulundan İsrail saldırganlığının durdurulması için bir toplantı yapmasının talep edileceği kaydedildi.

Bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) de sorumluluklarını yerine getirmesi ve “İsrail tarafından savunmasız Filistin halkına karşı işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara ilişkin adli soruşturma yapması” istendi.

Filistin yönetiminin İsrail saldırılarıyla mücadele için attığı adımların desteklendiği bildiride, uluslararası topluma da Filistin halkının korunması için pratik ve etkili bir mekanizma oluşturması çağrısı yapıldı.

Bildiride, İsrail’in Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlallerinin reddedildiği ifade edilerek, Filistin’in Kudüs ve kutsal değerler üzerindeki egemenliği vurgulandı, Mescid-i Aksa’nın korunması gerektiği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN İSRAİL’E KINAMA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarında tansiyonu yükseltmesine tepki gösterildi.

Masum sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı Cenin saldırılarının kınandığı açıklamada, İsrail güçlerinin tehlikeli ihlallerinin sonuçları konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada ayrıca hayatını kaybeden Filistinliler için Filistin halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

FİLİSTİN’ GÜVENLİK KOORDİNASYONU’ HABERLERİNİ YALANLADI

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, İsrail basınının “Filistin ve İsrail arasında güvenlik koordinasyonu yapıldığı” yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İsmi açıklanmayan Filistin güvenlik kaynağından aktarılan açıklamada, “Filistin güvenlik güçleri, Filistin yönetiminin bu konudaki kararına bağlıdır. Bu konuda kafa karışığı amaçlayan söylentilerin hepsi, Filistin yönetimine ve güvenlik kurumlarına karşı yürütülen kampanyanın bir parçasıdır.” ifadelerine yer verildi.

Basına “doğruluk ve tarafsızlık” çağrısı yapan Filistin güvenlik yetkilisi, “İsrail’in oyunlarına kapılmadan” Filistin’in resmi kaynaklarına itibar edilmesini istedi.

İsrail Kanal 13 televizyonu, “Filistin yönetiminin güvenlik koordinasyonunu durdurma açıklamasına rağmen, İsrail ve Filistinli üst düzey subaylar arasında temasların devam ettiğini” iddia etmişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20’si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin yönetimi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde, pazartesi günü düzenlenen olağanüstü toplantı sonrasında, “Cenin’e yönelik saldırıya karşılık, İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurma kararı alındığını” açıklamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada “İsrail’in güvenliğini ve İsrail halkını savunma hakkını desteklediklerini” söylemişti.

İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrailli Bakan Ben-Gvir'den skandal çağrı: Silah taşıyın

İlginizi Çekebilir Batı Şeria'da tansiyon fırlarken İsrail'de korkutan saldırı