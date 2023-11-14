İsrail’in Gazze’deki asker kaybı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 39'uncu gününde şiddetlenerek devam ederken çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü.

Sozcu.com.tr

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü ve 4 askerin ağır yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, 2 askerin Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi. Çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun bölgedeki “kara operasyonlarını genişletmesinin” ardından 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 46'ya yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan sınırındaki saldırılar da dahil olmak üzere 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 365 oldu.

GAZZE’YE YOĞUN BOMBARDIMAN

Öte yandan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılar 39’uncu gününde de şiddetlenerek sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Han Yunus’un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı’nda El-Fahura okulu yakınındaki Es-Sevarike ailesinin evinin bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki bombardımanda Filistinli milli voleybolcular Hasan Zaiter ile İbrahim Kasie’nin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Gece boyu süren saldırılarda Cibaliya’da 12 evin tamamen yıkıldığı, onlarca kişinin öldürüldüğü ifade edildi. (AA)