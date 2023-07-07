İşte Ukrayna’nın cephedeki kadın askerleri

Ukrayna silahlı kuvvetlerinde yaklaşık 5 bin kadın asker cephede görev yapıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık binasında kadın yazlık saha üniformasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Denis Şarapov, burada yaptığı konuşmada, halihazırda Ukrayna silahlı kuvvetlerinde 42 bine yakın kadın askerin bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Bunların yaklaşık 5 bini cephede yer alıyor ve erkeklerle eşit şartlarda savaşta görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla görevimiz onlara askerlik hizmeti yapmaları için uygun koşullar yaratmak.

Şarapov, kadın askerler için üniformaların önemli bileşenlerden biri olduğunu söyledi.

Tanıtım toplantısına kadın ve erkek askeri görevliler de katıldı. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD’den tartışma yaratacak adım: Ukrayna’ya yasaklı silahı veriyorlar

İlginizi Çekebilir Rusya: Ukrayna'da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri vurduk

İlginizi Çekebilir Ukrayna lideri Zelenskiy Türkiye'ye geliyor