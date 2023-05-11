İstihbarat raporu: Rus mahkumları savaşa gönderme süreci hızlandı

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, yılın başından bu yana Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Rus mahkumları Ukrayna'da savaşmak üzere silah altına alma girişimini hızlandırdığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından günlük yayımlanan Rusya-Ukrayna savaşına dair rapora göre Rusya Savunma Bakanlığı, 2023 yılının başından bu yana Rus mahkumları Ukrayna’da savaşmak üzere silah altına alma girişimini hızlandırdı.

Sadece Nisan ayında 10 bin kadar mahkumun kaydolmuş olabileceği ifade edilen raporda, “2022 yazından itibaren mahkumlar, Wagner Group özel askeri şirketinin Ukrayna’daki operasyonları için önemli bir asker havuzuydu. Ancak grubun Rus ceza sistemine erişimi büyük olasılıkla Şubat 2023’te, kamuoyu önünde Savunma Bakanlığı ile grubun arasında yaşanan gerilimin tırmandığı sırada kesildi” ifadelerine yer verildi.

Raporda, bakanlığın mahkumları askere alma kampanyasının, bir yandan Rus ordusunun sayısını arttırmaya yönelik daha geniş kapsamlı ve yoğun bir çabanın parçası olduğu ancak diğer yandan da Rus halkı tarafından pek sevilmeyecek yeni bir zorunlu seferberlik uygulamasından da kaçınmaya çalıştığı belirtildi.

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