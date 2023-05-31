İsveç başbakanından Erdoğan’a üstü kapalı çağrı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İngiliz Financial Times gazetesine bir makale yazdı. Yazıda isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kristersson, "Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında Finlandiya ile birlikte NATO’ya üye olmak isteyen fakat Türkiye ve Macaristan’ın itirazıyla karşı karşıya kalan İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson, İngiliz Financial Times gazetesine konuyla ilgili bir makale yazdı.

“NATO üyelik başvurusu sürecinin bir parçası olarak terörle mücadelede adım attık” başlığını kullanan Kristersson, bu hafta yürürlüğe girecek terörle mücadelede yeni yasayı anlattı. “Yeni yasa, bizim çok daha güçlü bir müttefik olduğumuzu kanıtlamaya yardımcı olacak” dedi.

“İSVEÇ, TÜRKİYE’NİN YANINDA”

Beş hafta sonra Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde İsveç’in NATO üyeliğinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Kristersson, “Geçen yılki zirveden beri 29 müttefik İsveç’in üyeliğini onayladı. Sadece Türkiye ve Macaristan kaldı. İsveç, Türkiye ile terörle mücadele konusunda bir anlaşma yaptı” ifadesini kullandı.

Bu hafta yürürlüğe girecek yeni terörle mücadele yasasında terör örgütüne girmenin, terör örgütünü övmenin ve desteklemenin yasa dışı hale getirileceğini belirten Kristersson, “İsveç, Türkiye’ye ve ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı Türkiye’nin yanında ve PKK da dahil bütün terör kurumlarını lanetliyor. Terör, sorgusuz sualsiz toplumlarımıza yönelik çok ciddi bir tehdit” dedi.

“MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLECEK”

Kristersson, yarın yürürlüğe girmesi planlanan yeni yasada cezaların da ağır olacağına işaret etti. Kristersson, “En basit maksimum ceza dört yıl hapis cezası olacak. Daha ciddi suçlarda ise minimum 2 ve maksimum 8 yıl hapis cezası olacak. Terör örgütü liderlerine ise 2 yıldan müebbet hapse kadar ceza verilebilecek” ifadesini kullandı.

İsveç’in başbakanı, “Tehditle mücadele etmek kapsayıcı bir ulusal ve uluslararası efor gerektiriyor. İsveç’in yeni ve geliştirilmiş yasası Türkiye ve diğer NATO ve AB ülkeleriyle işbirliğini geliştirecektir” dedi.

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