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İsveç, bir kişiyi Türkiye’ye iade edecek

İsveç, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen kişiyi Türkiye'ye iade ediyor.

Sozcu.com.tr
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İsveç, bir kişiyi Türkiye’ye iade edecek

İsveç hükümeti ,Türkiye’de 2013 yılında uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve 5 yıldır İsveç’te yaşayan kişiyi Türkiye’ye iade erme kararı aldı.

İsveç devlet televizyonu SVT’ye açıklamada bulunan Adalet Bakanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Ashraf Ahmed, “İsveç Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişinin Türkiye’ye iadesine, 12 Haziran’da karar vermişti. Hükümet de bu kararı onadı” ifadelerini kullandı.

Aftonbladet gazetesindeki habere göre, 35 yaşındaki erkek ifadesinde, terör örgütü PKK’ya destek açıklamaları ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock’u indirdiğini öne sürerek, Türkiye’ye iade edilmemeyi istemişti. İadesi yönünde karar verilen kişi, 2013’de “içinde uyuşturucu bulunan bir çanta taşıdığı” gerekçesiyle Türkiye’de 4 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şartlı tahliye edildikten sonra İsveç’e giden şahıs, Türk savcılığının talebi üzerine Ağustos 2022’de bu ülkede tutuklanmıştı. (AA)

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