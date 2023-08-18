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İsveç’te bir camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi

İsveç'in Göteborg kentindeki bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği bildirildi.

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İsveç’te bir camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi

Göteborg’un Hisingen bölgesinde bulunan bir camiye, mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildi.

Açıklamada, şüpheli beyaz tozun incelemesinin devam ettiği ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulandı.

Göteborg İslam Kültür Derneği Başkanı Faraj Semmo, devlet televizyonu SVT’ye yaptığı açıklamada, isimsiz mektubu incelediğinde beyaz tozların eline bulaştığını söyledi.

Cuma namazından sonra polisi haberdar ettiğini aktaran Semmo, namaza gelenleri paniğe sevk etmemek için bir süre beklediklerini kaydetti. (AA)

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