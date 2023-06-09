İsveç’ten PKK’ya darbe: Bir ilk yaşandı

Türkiye'nin NATO üyeliğine itiraz etmesi sonrasında 1 Haziran itibariyle yeni terörle mücadele yasa tasarısını yürürlüğe alan İsveç'ten dikkat çekici bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran fakat terörle mücadelede işbirliği yapmadığı ve Ankara’nın taleplerini dikkate almadığı için üyelik süreci askıya alınan İsveç’ten yeni bir hamle geldi…

İsveç’te 1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasası sonrasında bugün terör örgütü PKK’ya finansal destek sağlayan ve silahlı suçlara karışan bir adam hakkında suçlama yöneltildi.

İsveç savcılığı, böylelikle ilk kez Avrupa Birliği ve ABD’nin de resmi olarak terör örgütü olarak tanıdığı PKK’ya finansal destek sağlayan biri hakkında suçlama yöneltildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan soruşturma, bu adamın PKK’ya destek verdiğine dair şüpheleri destekliyor” denildi.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı haberde adamın ismi açıklanmazken 40’lı yaşlarındaki adama şantaj, ağır silahlı saldırı ve teröre finansal destek suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi.

İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen, adamın daha önce trafik cezası aldığını ve alkollü bir şekilde araç kullanmaktan da ceza aldığını belirtirken, birkaç yıldır İsveç’te yaşadığı aktarıldı. İsmi açıklanmayan adam konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

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