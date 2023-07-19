İsyancı Wagner lideri yine Rusya’yı kızdıracak

Başlattığı ayaklanmayla Rusya’da “istenmeyen adam” haline gelen Wagner lideri Prigozin, sığındığı Belarus’ta askerlerini karşılarken yine Rus ordusuna yönelik zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı geçen ay başlattığı kısa süreli ayaklanmayla tüm dünyanın dikkatini çeken Rus paralı asker ordusu Wagner'in lideri Yevgeni Prigozin'in yeni bir videosu yayınlandı.

Uzun süre Ukrayna’da savaşan Rus ordusuna sert eleştiriler yönelten Prigozin, Wagner'in Rusya'daki bazı askeri tesisleri ele geçirdiği ayaklanma sonrasında Belarus'un arabuluculuğunda yapılan anlaşmayı kabul etmiş ve birliklerini geri çekmişti. Anlaşmaya göre Prigozin ve Wagner savaşçılarının Belarus'a gideceği bildirilmişti.

‘CEPHEDE OLANLAR UTANÇ VERİCİ’

Yeni yayınlanan videoda Prigozin, Wagner savaşçılarını Belarus'ta karşılıyor.

Wagner lideri, Reuters tarafından henüz doğrulanamayan videoda, Ukrayna’daki savaşta artık yer almayacaklarını söyleyerek cephedeki savaşı “utanç verici” diye niteledi. “Belarus topraklarına hoş geldiniz dostlar” diyen Prigozin, “Onurlu bir şekilde savaştık. Rusya için çok şey başardınız. Cephede olanlar utanç verici ve biz artık buna dahil değiliz” ifadelerini kullandı.

Prigozin ardından savaşçılara yerel halka karşı iyi davranmalarını ve Belarus ordusunu eğitmelerini emretti ve “Afrika’ya yeni bir yolculuk için” güç toplamalarını söyledi. Wagner lideri, “Belki bir noktada Ukrayna’daki özel askeri operasyona geri döneceğiz, ancak

rezil duruma düşmek zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda” diye konuştu.

Wagner’in kurucularından Dmitry Utkin de, “Bu son değil. Bu, çok yakında gerçekleştirilecek en büyük çalışmanın başlangıcı” dedikten sonra İngilizce olarak “Cehenneme hoş geldiniz!” ifadelerini kullandı.

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