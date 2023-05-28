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İtalya’da itfaiye ilaçları afetzedelere böyle ulaştırdı

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen selin ardından itfaiye ekipleri, ilaçları ihtiyaç sahiplerine teknelerle ulaştırdı. Ekipler, tekerlekli itfaiye teknesiyle sular altında kalmış sokaklarda evlere ulaştı.

Sozcu.com.tr
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İtalya’da itfaiye ilaçları afetzedelere böyle ulaştırdı

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen selin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Vigili del Fuoco ekipleri, Bologna ve Ravenna kentleri arasında bulunan Conselice kasabasındaki ihtiyaç sahiplerine ilaçlarını ulaştırdı.

Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin sular altında kalmış sokakta tekerlekli özel itfaiye teknesiyle ilerlediği ve ilaçları halka taşıdığı görüldü.

İTFAİYE, 8 BİNDEN FAZLA OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Vigili del Fuocodan yapılan açıklamada, “Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Bologna’da 1574, Ravenna’da 3 bin 950, Cesena’da 2 bin 462 ve Rimini’de 408 olmak üzere toplam 8 bin 394 olaya müdahale etti. 779 itfaiyeci kurtarma operasyonlarında görev almış olup, 180’i Cesena ve 360’ı Ravenna illerinde çalışmaktadır ve bunların 48’i gönüllüdür” denildi.

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