İtalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
İtalya'nın turistik şehri Napoli yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.
İtalya’da yolcu otobüsü ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kazanın Napoli kentinin doğusundaki Avellino ilinde meydana geldiğini duyurdu.
Kazaya 38 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü ve 5 otomobil karıştı.
İtfaiyeden paylaşılan görüntülerde, otobüsün kaza sonucu şarampole yuvarlandığı görüldü. Otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.