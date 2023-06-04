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İtalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İtalya'nın turistik şehri Napoli yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:22 - 04 Haziran 2023 Güncellenme:
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İtalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İtalya’da yolcu otobüsü ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kazanın Napoli kentinin doğusundaki Avellino ilinde meydana geldiğini duyurdu.

Kazaya 38 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü ve 5 otomobil karıştı.

İtfaiyeden paylaşılan görüntülerde, otobüsün kaza sonucu şarampole yuvarlandığı görüldü. Otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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İtalya kaza Napoli otomobil
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