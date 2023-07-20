Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bugün Yeni Zelanda'da başlayacak Kadınlar Dünya Kupası öncesinde Auckland'da silahlı bir saldırı meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Kadınlar Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Yeni Zelanda bugün silahlı bir saldırıyla sarsıldı…

Bugün başlayacak Kadınlar Dünya Kupası’na saatler kala Auckland şehrinin merkezinde silahlı bir saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirirken 6 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında bir polis memurunun da olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, saldırının bir terör saldırısı olmadığını söylerken Kadınlar Dünya Kupası’nın planlandığı gibi devam edeceğini aktardı.



Saldırganın siyasi ve ideolojik motivasyonuna dair bir açıklama yapılmazken, saldırganın pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Yetkililer saldırganın da ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Auckland Belediye Başkanı Wayne Brown, “Bütün FIFA çalışanları ve futbol takımları güvende. Daha önce güzel şehrimizde hiç böyle bir şey olmamıştı” dedi.

Kadınlar Dünya Kupası’nın açılış maçı bugün Auckland’daki Eden Park’ta Yeni Zelanda ve Norveç takımları arasında gerçekleşecek.

Dokuzuncu kez düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası, Yeni Zelanda ve Avustralya ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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