“Kahovka Barajı’na yönelik saldırı binlerce hayatı riske attı”

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın zarar gördüğü saldırının binlerce kişinin hayatını riske attığını ve ciddi çevresel zarara neden olduğunu belirtti.

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IOM, Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin bu sabah bombalanarak zarar görmesi ve bölgede sele neden olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ukrayna’nın Herson Bölgesi’ndeki Kahovka Barajı’nın yıkılmasından etkilenen kişilerin acil ihtiyaçları karşıladığına yer verilirken, bu hayati altyapının ciddi zarar gördüğü ve bir çevre felaketi yaşandığı kaydedildi.

IOM’un tahliye edilen insanların bulunduğu bölgelere temiz su tedarik ettiği vurgulanan açıklamada, gelecek haftalarda hangi ek desteğe ihtiyaç duyulabileceğini değerlendirmek için Ukrayna hükümeti ile çalışıldığına da işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Vitorino, “Bu saldırı binlerce kişinin hayatını riske attı ve ciddi çevresel zarara neden oldu. Halihazırda bir yıldan fazladır süren savaşın insani sonuçlarıyla uğraşan Ukrayna’daki müdahale kapasitesi üzerinde de ciddi baskıya yol açtı.” ifadelerini kullandı.

Kamu altyapısının asla hedef olmaması gerektiğinin altını çizen Vitorino, orada yaşayan sivillerin sel bölgesinde yaşamanın yanı sıra temiz su ve enerji kaynakları kıtlığıyla da karşı karşıya kalacağını kaydetti.

Vitorino, “Savaşın yol açtığı yıkıma ve ortaya çıkan zorluklara rağmen, Ukrayna’nın toparlanması ve yeniden inşasına yatırım yapmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD: UKRAYNALILARLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna’daki Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla ilgili Kirby, çok sayıda Ukraynalının tahliye edilmesine neden olan yıkımın etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi ve yıkım nedeniyle çok sayıda Ukraynalının da hayatını kaybetmiş olabileceğine işaret etti.

Kirby, Rusya’nın “gayrimeşru şekilde ele geçirerek” kontrol ettiği barajdaki patlamadan Rusya’nın sorumlu olduğuna dair iddiaları değerlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

John Kirby, “Daha fazla bilgi toplamak için Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz. Ancak bu noktada ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz.” şeklinde konuştu.

Barajın yıkılmasının Ukrayna halkına ve bölgeye vereceği zararın çok büyük olacağı değerlendirmesinde bulunan Kirby, Ukrayna’nın enerji güvenliği ve kanal sistemine olabilecek olumsuz etkilerine de işaret etti.

Kirby, Ukrayna’ya nasıl yardım edebilecekleri konusunda ülke yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti ve Ukrayna’ya askeri, insani ve ekonomik yardımların devam edeceğini vurguladı.

Ülkelerin sivil altyapılarının kasıtlı olarak yok edilmesinin Rusların da imzaladığı Cenevre Sözleşmesi’nin Ek Protokolünce izin verilmediğine dikkati çeken Kirby, “Henüz bir karara varmadık, hala Ukraynalılarla konuşuyoruz.” dedi.

KAHOVKA BARAJI

Ukrayna’nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı’nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dinyeper Nehri’nin su seviyesi hızla yükseldi.

Bölgedeki Yeni Kahovka şehrinin merkezi sular altında kalırken, bölgeden gelen görüntülerde su seviyesinin binaların ikinci katına kadar çıktığı görülüyor.

Rus yetkililer, savaştan önce yaklaşık 44 bin nüfusa sahip şehre ve selden etkilenen Golopristanskiy ve Aleşki bölgelerine yönelik tahliye kararı almıştı. (AA)

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