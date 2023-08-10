Kainat Güzellik Yarışması’nda skandal: Yarışmacıları soyunmaya zorlamışlar

Dünyanın en bilinen güzellik yarışmalarından biri olan Kainat Güzellik Yarışması'nda bir skandal patlak verdi...

Sozcu.com.tr

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Endonezya’nın başkenti Cakarta’da geçen hafta düzenlenen ve Endonezya’nın kainat güzelinin seçileceği Kainat Güzellik Yarışması’nda bir kriz patlak verdi…

Bazı yarışmacılar, yarışma öncesinde kendilerinin zorla soyundurulduğunu ve rızaları olmadan üstsüz fotoğraflarının çekildiğini açıklayarak polise şikayette bulundu. Olay uluslararası kamuoyunun gündemine otururken, organizatörler hakkında cinsel saldırı ve taciz suçlaması yöneltildi. Organizatörlerin bazı yarışmacıları soyunmaya zorladığı ve bu kişilerin bedenlerinde yara izi, selülit ya da dövme izi olup olmadığının incelendiği belirtildi.

Bu “denetlemenin” erkeklerin de olduğu 20’den fazla kişinin bulunduğu bir alanda yapıldığı da belirtilirken yarışmacıların avukatı Mellisa Anggraeni, “Cakarta’da yapılan yarışmada katılımcılara bu şekilde bir kontrol yapılmasına ihtiyaç yoktu” dedi. Anggraeni, “Beş yarışmacı üstsüz fotoğraflandı” ifadesini kullandı.

“BACAKLARIMI AYIRARAK POZ VERMEYE ZORLADILAR”

Yerel medyaya konuşan bir yarışmacı, “Haklarımın ihlal edildiğini hissediyorum. Bu durum beni zihinsel olarak etkiledi. Uyumakta zorluk çekiyorum” ifadesini kullandı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Kainat Güzellik Yarışması’nın organizatörleri ise durumun farkında olduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Cinsel istismar ve taciz iddialarını çok ciddiye alıyoruz. Etkinliğimizin kadınlar için güvenli bir alan olması en büyük önceliğimiz” denildi.

Bir yarışmacı ise, “Bacaklarımı iki yana ayırarak uygunsuz bir şekilde poz vermemi istediler. Sürekli bizi izliyorlarmış ve gözleriyle bizi taciz ediyorlarmış gibi hissettim” dedi.

Endonezya’da çok büyük bir önemi olan Kainat Güzellik Yarışması’nı kazananlar kariyerlerinde daha şöhretli oluyor ve sosyal medya fenomeni haline geliyor.

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