Kan donduran olay: Evlat edindikleri çocuk, cüce kadın çıktı… Yeni detaylar ortaya saçıldı

ABD'de 2010 yılında evlat edindikleri çocuğun, Ukraynalı yaşlı bir cüce olduğunu fark eden ailenin yaşadığı dramdan yeni detaylar gün yüzüne çıktı...

Sozcu.com.tr

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ABD’de yaşayan Michael ve Kristina Barnett’in 2010 yılında evlat ettiği çocuğun hikayesi uluslararası kamuoyunda yine gündem oldu…

Barnett çifti 2010 yılında bir çocuk evlat edindi. Henüz 6 yaşında olan bu çocuğun çok daha bilinçli olduğunu fark eden çift, çocuğun olgun tavırlarından da rahatsız oldu. Fakat daha sonra çift bu çocuğun aslında Ukraynalı bir cüce olduğunu öğrenince hayatları kabusa döndü.

Natalia Grace isimli çocuğun aslında bir cüce olduğunu anlayan çift, “Çocuğun kasıklarında kıllar vardı ve regl olduğunu da saklıyordu. Sosyopat bir yetişkin olduğunu anladık” dedi. Çift, cücenin kendilerini tehdit ettiğini ve onları öldüreceğini söylediğini belirtirken, “Bizi zehirlemeye çalıştı ve bir gece elinde bıçakla yatak odamıza girdi” dedi.

Olay mahkemeye taşınırken, Barnett çifti hayatta kalmak için Kanada’ya kaçmak zorunda kaldı. Tehditkar cücenin yaşının ise 22 olduğu ortaya çıktı. Natalia, çifte hiçbir zaman yalan söylemediğini ve tehdit etmediğini açıkladı. Dün yayınlanan “Natalia Grace’in Merak Uyandıran Davası” isimli belgeselde Barnett çiftinin komşuları da ilk kez konuştu.

Çiftin komşuları Toby ve Melanie Miles çifti açıklamalarda bulundu. Toby, “Bize onun seri katil gibi bir şey olduğunu söylediler. Sürekli öldürülmekten endişe ediyorlardı” derken Melanie de, “Evdeki bütün bıçakları saklamışlar” ifadesini kullandı. Toby, “Eğer küçük kızla iletişimi kesersek bizi de öldürebileceğinden korktum” dedi.

Barnettların bir diğer komşusu olan Sue McCallum ise, “Küçük kız, ‘Ne olacak ki ebeveynlerime bıçak çekmişim çok mu. Bana böyle davranırlarsa olacağı buydu’ diyordu” dedi.

Kristina daha önce yaptığı açıklamalarda, “Onun sürekli aile üyelerini öldürdüğü çizimler yaptığını gördüm. Gecenin bir vakti ayakta dikilip duruyordu. Uyku uyuyamıyordunuz. Bir seferinde kahveme ağartıcı döktüğünü gördüm. Ne olduğunu sorduğumda da beni zehirlemeye çalıştığını söyledi” ifadesini kullanmıştı.

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