Kan donduran olay: Kadını öldürdükten sonra polisi şeker yiyerek bekledi

Üç çocuk annesi kadını vahşi bir şekilde öldürdükten sonra polisin kendisini yakalamasını bir kaldırıma oturup "jelibon" yiyerek bekleyen vahşi adamın görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Galler’de 2021’de yaşanan vahşi bir cinayetin ardından çekilen görüntüler dün yayınlandı…

Güney Galler’dekİ Llantwit Fardre bölgesinde yaşayan 3 çocuk annesi June Fox-Roberts’ın evine giren 26 yaşındaki Luke Deeley, genç kadını vahşi bir şekilde dövdü.

Kadını döverek bayıltan Deeley daha sonra ise kadının kafasını kopararak olay yerinden uzaklaştı. Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine duruma müdahale eden polisler saldırganın Deeley olduğunu tespit etti.

Polis, Deeley için insan avı başlatırken kısa bir süre sonra adam bir sanayi mahallesinde kaldırımda otururken bulundu. İşlediği korkunç cinayete aldırış etmeyen Deeley’nin elinde bir poşet jelibon ile oturduğu görüntülendi.

Polis kimlik teşhisi yaptıktan sonra adamı gözaltına aldı. Polis kamerasındaki bu görüntüler dün yayınlanırken sosyal medyada ve İngiliz medyasında gündem oldu. 65 yaşındaki kadını soğukkanlılıkla katleden Deeley’e paranoyak şizofren teşhisi kondu. Tutuklandıktan bir süre sonra durumu değerlendiren İngiliz makamlar cani katilin bir akıl hastanesine nakledilmesine jarar verdi.

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