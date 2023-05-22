Katar merkezli Al-Jazeera: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı bu beş yolla yenebilir

Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera, "İkinci turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı 5 yolla yenmeye çalışacak" başlığını kullanarak dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turu için geri sayım devam ederken, Katar merkezli Al-Jazeera, dikkat çekici bir haber yayınladı…

Haberde, “Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı beş yolla yenmeye çalışacak” başlığı kullanılırken, “Muhalefetin adayı 28 Mayıs’taki ikini tur seçiminde tonunu sertleştirdi. Kılıçdaroğlu, çok daha sert bir tutum sergiliyor fakat bu yeterli olacak mı? Eski bürokratın rakibini koltuğundan etmek için 5 seçim stratejisi” denildi.

İşte Al-Jazeera’nın Kılıçdaroğlu için sunduğu 5 yol:

1- MÜLTECİ KARŞITI DURUŞU SERTLEŞTİRMEK

Haberde, “Kılıçdaroğlu’nun kampanyası her zaman Suriyeli mültecileri ülkelerine göndermek üzerineydi fakat 15 Mayıs’tan sonra milliyetçileri çekmek için tonunu sertleştirdi” denildi.

Katar merkezli medya kuruluşunun internet sitesinde yayınlanan haberde, “Seçimden önce Suriyelileri 2 yıl içerisinde göndereceğini açıkladı. Avrupa Birliği’nden Suriyeliler için ev, okul ve hastane gibi yapılar için fon alınması için uğraşacağını söylemişti. 15 Mayıs’tan sonra mülteci konusunda hükümeti suçlamaya başladı” yorumu yapıldı

2- İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu’nun daha sakin bir tutum sergileyerek Erdoğan’ın karşısına çıktığını fakat ikinci tur ile birlikte “dede” imajından sıyrılıp daha sert bir duruş sergilediği kaydedildi. Haberde, “Kılıçdaroğlu özellikle Suriyeli mülteciler konusu olmak üzere daha sert bir lider olarak kendini konumlandırdı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı teröristlerle görüşmekle suçladı” hatırlatmasını yaptı.

3- İMAMOĞLU’NU KAMPANYASINDA KULLANDI

Al-Jazeera, “Erdoğan’ın bariz bir rakibiyle kampanyayı yürüttü. Yerle medya etkili belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kampanyasını yürüttüğünü aktardı. Birçokları İmamoğlu’nu Erdoğan’ın karşısında aday görmek istiyordu” yorumun yaptı.

4- OYLARA SAHİP ÇIKACAK

Haberde, “İlk turun ardından Türkiye’deki muhalefet partileri binlerce usulsüzlük için şikayette bulundu” hatırlatması yapılırken, ikinci tur için CHP’nin her oyun peşine düşeceğini duyurduğu da belirtildi.

5- SEÇMEN TABANINI CANLANDIRACAK

15 Mayıs’tan sonra Kılıçdaroğlu’nun seçmenlerini canlandırmak için açıklamalarda bulunduğuna vurgu yapılırken, “Kılıçdaroğlu, farklı grupları bir araya getirdi. Milliyetçi, liberal, muhafazakar ve laikler bir araya geldi” denildi. Haberde, “İlk turdan sonra Kılıçdaroğlu seçmenden umutsuzluğa kapılmamasını istedi.

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