Kaybolan futbolcunun cesedi nehirde parçalanmış halde bulundu

Gelecek vaat eden genç futbolcunun cenazesi, genç adamın bir partiden sonra kaybolmasının ardından nehirde bulundu.

Sozcu.com.tr

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19 yaşındaki Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, Brezilya’nın Mato Grosso do Sul eyaletindeki, Sete Quedas belediyesinde parçalandı ve parçaları bir nehre atıldı.

Brezilya’daki haberlere göre, polis Hugo’nun kalçasının, gövdesinin ve baldırının bir kısmını çıkardı ve rahmetli babasının dövmesinden teşhis etti.



Arkadaşları onu eski kız arkadaşının Paraguay sınırındaki Sete Quedas kasabasındaki evine bırakmadan önce, bir benzin istasyonundaki partideydi.

Hugo, büyükannesiyle yaşıyordu ve kaybolduğu gece (25 Haziran) onu aradı ve her şeyin normal olduğunu söyledi.

KAFASINI ARIYORLAR

G1’e göre Hugo, arkadaşları tarafından en son 25 Haziran sabahı 5 civarında görüldü. Annesi ertesi gün onun kayıp olduğunu bildirdi.

Sivil Polis şefi Lucelia Constantino, “Kafa bulunamadı, sadece kalça, gövde ve uyluk bulundu” dedi.

Campo Grande News’e göre annesi Eliana Skulny, “Onu Iguatemi Nehri’nde ölü buldular, parçaladılar. Dünya ne kadar gaddar, Tanrım. Oğlum iyi bir çocuktu.” dedi.

Hugo üniversitede birinci sınıf öğrencisiydi ve belediye futbol takımında forvet olarak oynarken beden eğitimi okuyordu.



Haberlere göre, yetkililer pazartesi günü hala nehirde genç adamın kafasını arıyorlardı. Polis tarafından adı açıklanmayan en az bir zanlı tutuklandı.

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