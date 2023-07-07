Kendini Buckingham Sarayı’nın kapılarına kelepçeledi

Londra'da bir kişi, kendini Buckingham Sarayı'nın kapılarına kelepçeledi.

Sozcu.com.tr

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İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, Buckingham Sarayı kapısına yaklaşan bir erkek, ardından kendini kapıya kelepçeledi.

Olayın ardından bölgedeki polis memurları, 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin, kendisine zarar vermekle tehdit ettiğini söyledi.

Bölgeyi kordon altına alan polisler, üzerinden saatler geçmesine rağmen, kendi kendine verdiği zarar sonucu bir dizi kesik yarası olan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde de şapkalı ve güneş gözlüklü kişinin sol elini kapılara kelepçelediği ve polisin uzaktan bu kişiyle konuştuğu görülüyor.

İngiltere’de 2 Mayıs’ta da Buckingham Sarayı’na ait araziye av tüfeği fişeği fırlattığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

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