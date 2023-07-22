Kırım’a yeni saldırı: Yüzlerce kişi kaçıyor

Rusya'nın kontrolündeki Kırım’da Kerç Köprüsü'ndeki patlamanın ardından bugün de bir mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle civardaki köyler tahliye edildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bir mühimmat deposunda Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle patlama yaşandığı, civar köylerdeki insanların başka yerlere tahliye edildiği bildirildi.

Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Krasnogvardeyskiy bölgesindeki mühimmat deposunda patlama gerçekleştiğini duyurdu. Patlamanın Ukrayna tarafından yapılan İHA saldırısından kaynaklandığını kaydeden Aksenov, can kaybı olmadığını aktardı.

Aksenov, mühimmat deposuna 5 kilometrelik mesafedeki köylerde yaşayanların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

RUSYA’YA MİSKET BOMBALI SALDIRI

Bu arada Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye misket bombasıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’nın dün Belgorod bölgesine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna’nın saldırılarında misket bombası kullandığını belirten Gladkov, “Ukrayna ordusu 21 Temmuz’da bölgemize bağlı Juravliyevka köyüne çoklu roketatar sistemiyle 21 füze ve 3 misket bombasıyla saldırmıştır” ifadesini kullandı.

Belgorod’daki başka köylere de çeşitli saldırılar yapıldığını bildiren Gladkov, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti. (AA)

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