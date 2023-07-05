Kolombiya’da barış rüzgarları

Kolombiya hükümeti ve ülkenin son aktif isyancı grubu, 60 yıllık savaş halinden sonra 6 aylık tam ateşkes için anlaştı.

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Kolombiya’nın son aktif isyancı grubu, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 6 Temmuz’dan itibaren itibaren çatışmayı durduracaklarını duyurdu.

Kolombiya Savunma Bakanı, silahlı kuvvetleri de o tarihten itibaren saldırıları durduracaklarını açıkladı.

6 ay sürecek tam ateşkes süreci ise ağustos ayında başlayacak.

60 yıldır faaliyette bulunan ELN, askeri veya diğer silahlı gruplar tarafından yapılan saldırılara karşı kendini savunacaklarını belirtti.

Eğer bu durum gerçekleşirse, bu ELN’nin 1964 yılında Kolombiya devletine karşı silaha başladığından bu yana kabul ettiği en uzun ateşkes olacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro geçen yıl göreve geldiğinde ülkeye tam bir barış getireceğini söz vermişti.

ŞÜPHELER SÜRÜYOR

BBC’nin haberine göre, ateşkesin başarılı olma konusunda şüpheler bulunuyor. ELN üyeleri, ateşkesin duyurulduğu gün, Kolombiya’nın Kuzeydoğusunda üç polisi öldürdü. Önceki müzakereler de, daha büyük Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (Farc) isyancı grubuyla yapılan tarihi 2016 barış anlaşmasının bir parçası olarak ELN ile yapılmış, ancak başarısız olmuştu.