Kolombiya’da seçimlerde usulsüzlük iddiası

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) araştırma başlattığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Ulusal basında çıkan haberde, Kolombiya’nın eski Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti ile Petro’nun kabine sorumlusu Laura Sarabia arasında geçen telefon konuşmasında, Petro’nun seçim kampanyası sırasında belli bir miktar karşılığı oy satın aldığı öne sürüldü.

Ülkenin en büyük dergilerinden Semana’da yayınlanan ses kayıtlarında, Benedetti’nin Sarabia’ya Petro’nun seçim kampanyasında, özellikle sahil bölgelerinde para karşılığı oy satın alındığını ve bu sayede seçimlerin kazanıldığını söylediği iddia edildi.

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan iddiaların ardından CNE, Benedetti ve Sarabia’yı 13 Haziran’da tanık olarak ifade vermeye çağırdı.

CNE, ses kayıtlarını yayımlayan Semana dergisinden de kayıtları talep edeceği belirtildi.

İDDİALARI YALANLADI

Petro ise iddialara ilişkin açıklamasında, başkanlık kampanyası süresince herhangi bir usulsüzlük yapmadığını ve finansmanının yasalara uygun olduğunu kaydetti.

Petro’ya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden Federico Gutierrez, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı videoda, Petro’nun seçim zaferinin hileli olduğunu, ses kayıtlarının aydınlatılması için suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Muhalefet ile iktidar arasında tartışmalara yol açan ses kayıtlarının ardından Benedetti, Kolombiya’nın Karakas Büyükelçiliğinden, Serabia ise kabine sorumluluğu görevinden istifa etmişti. (AA)

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