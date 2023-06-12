Koltuğu kaybeden Alman enişte, Türk eşinden boşanıyor

Türk eşi Zübeyde’ye "kıyak maaş bağlattığı“ iddiası nedeniyle görevinden olan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann, boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Ali GÜLEN

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Almanya’nın finans merkezi Frankfurt'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, kendini başkanlıktan eden Türk eşi Zübeyde Temizel'den (37) boşanıyor.

Yuva eğitmeni olan eşi Zübeyde'nin, eşinin makamını kullanarak yüksek maaş bağlatması ve özel araç alması yüzünden, “eşine kıyak geçmekle” suçlanan Feldmann, siyaset dünyasında çok tepki çekmişti.

HALKOYUYLA GÖREVDEN ALINDI

Uzun süre görevden ayrılmamakta direnen Feldmann, sonunda kendi partisinin de desteğini çekmesinin ardından, Frankfurtluların oyuyla görevinden alınmıştı. Bu da Frankfurt tarihinde bir ilk olmuştu.2016 yılında evlendiği, kendisinden 27 yaş küçük Zübeyde'den biri kızı olan Feldmann, 2021 yılından itibaren de evleri ayırmıştı.

Başkanlık görevinin ardından Frankfurt'ta sık sık cafe'lerde görülen Feldmann'ın iki hafta önce boşanma için mahkemeden randevu aldığı öğrenildi.

“ÇOK UĞRAŞTIK, OLMUYOR”

Feldmann'ın çevresine boşanma için başvurduğunu doğruladığı belirtilirken, “Ancak kızımızın sorumluluğunu ortak bir şekilde taşımaya devam edeceğiz” dediği belirtiliyor.

Feldmann, Zübeyde ile evliliği yürütmek için çok uğraştığını ancak kurtarmanın mümkün olmadığını belirtti. Feldmann ile Zübeyde, Frankfurt Film Festivali sırasında tanışmıştı. Şu aralar yine Frankfurt'ta Film Festivali var ve ikili tanıştıklarının 8. yılında boşanıyor.

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