Koltuk krizinden NATO’ya: Ursula von der Leyen’e yeni görev yolda

Türkiye’de yaşanan koltuk krizinin "mağduru" Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in NATO Genel Sekreteri olabileceği iddiası gündem oldu. Haberlere göre ABD ile Fransa bu konuda anlaştı. Türkiye’ye bilgi verilip verilmediği bilinmiyor.

Ali GÜLEN

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önümüzdeki yıldan itibaren NATO Genel Sekreterliği'ne getirileceği haberleri gündem oldu.

Kaynaklara göre ABD bu konuda Fransa ile anlaştı. Ancak, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'ye bu konuda bir bilgi verilip verilmediği bilinmiyor.

Ankara'ya 2021’de yapılan ziyarette, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tekli koltuklarda oturtulurken, Alman politikacı Ursula von der Leyen'in ayakta kalması gündem olmuştu. Bu durumun, Michel'in “protokol oyunu” olduğu iddia edilmişti.

Ursula von der Leyen'e önerinin ABD Başkanı Biden tarafından götürüldüğü belirtildi. Leyen bu göreve gelirse, NATO tarihinde ilk kez bir kadın Genel Sekreter olacak.

Mevcut NATO Genel Sekreteri olan Danimarkalı Jens Stoltenberg'in görev süresi, henüz iki gün önce bir yıllığına uzatılmıştı.

‘ZAMAN İSTEDİ’

İngiliz Telegraph Gazetesi, Stoltenberg’in görev uzatılmasının bir nedeninin de Ursula von der Leyen'in gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi bu görev kabul etmemesi ve süre istemesi olduğunu yazdı.

Habere göre Avrupa Parlamentosu seçimleri ile Stoltenberg'in görev süresinin bitimi arasındaki dönemde Ursula von der Leyen'in göreve getirilmesi için düğmeye basılacak. ABD Başkanı Biden'ın planına göre Ursula von der Leyen en geç 2024 yazında NATO'daki görevinin başına geçecek.

ABD tarafının bu konuda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüş birliğine vardığı kaydedildi.

NATO Genel Sekreterliği için adı geçen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Danimarka Başbakanı Mette Frederikssen'e ise sıcak bakılmadığı belirtildi.

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